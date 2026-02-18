Отделение Соцфонда по Москве и области оказывает более 20 мер поддержки участникам СВО

Отделение Социального фонда по Москве и Московской области продолжает оказывать особое внимание участникам СВО. На сегодняшний день данная категория граждан получает более 20 мер поддержки — от ежемесячных выплат до прохождения реабилитации. С этого года для участников спецоперации введены новые виды социальной помощи, сообщила пресс-служба фонда.

Социальные льготы

Военнослужащие, мобилизованные и добровольцы, которым присвоен статус ветерана боевых действий, получают ежемесячную денежную выплату в размере 4 893 рублей.

Герои России имеют право на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) в размере 103 693 рубля. Она оформляется автоматически тем, кто удостоен этого звания с 1 января 2023 года.

Ежемесячная денежная выплата также положена инвалидам вследствие военной травмы. Ее размер не зависит от установленной группы инвалидности и составляет 8 794 рубля. Им также предоставляется ежемесячная денежная компенсация (в размере от 5 156 до 25 782 рублей) и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО).

Пенсионные льготы

Участники спецоперации имеют право на льготы при назначении пенсий. Период службы в зоне специальной военной операции засчитывается в страховой стаж в удвоенном размере.

Время прохождения военной службы по призыву и пребывания в добровольческих формированиях учитывается при назначении досрочной страховой пенсии за длительный стаж. Наличие стажа для мужчин не менее 47 лет позволяет выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста.

Участники СВО, признанные инвалидами вследствие военной травмы, имеют право получать сразу две пенсии: государственную по инвалидности и страховую по старости.

Бесплатные проездные и ТСР

Демобилизованные участники спецоперации могут пройти медицинскую реабилитацию или санаторно-курортное лечение в 12 Центрах реабилитации Социального фонда. Один из них расположен в селе Каринское Московской области. Санаторно-курортное лечение можно получить один раз в год, его длительность составляет до 21 дня. Продолжительность медицинской реабилитации зависит от диагноза и рекомендаций врача.

С 2026 года расширился механизм оплаты проезда участникам спецоперации в центры реабилитации Социального фонда. Отделение СФР по Москве и Московской области предоставляет бесплатные проездные билеты на все виды транспорта к месту лечения и обратно. Вместе с этим сохраняется возможность самостоятельно приобрести билеты, а затем компенсировать расходы.

Другая новая мера государственной поддержки — демобилизованный ветеран боевых действий может приехать на лечение вместе с сопровождающим, которому оплачивается проезд, проживание и питание. Эту услугу могут получить участники СВО с первой группой инвалидности или нуждающиеся в сопровождении по медицинским показаниям.

Военнослужащие, получившие травму в ходе спецоперации, имеют право на обеспечение техническими средствами реабилитации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации.

Большинство мер поддержки предоставляется участникам СВО в беззаявительном порядке.

Если остались вопросы, всегда можно позвонить в единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по тел. 8 (800-10) 0-00-01 (звонок бесплатный), а также получить информацию, подписавшись на наши страницы в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, МАХ, Телеграм.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.