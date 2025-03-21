От первого лица: «Герань» сняла на видео свой налет на ж/д состав в Сумах

Российская «Герань» сняла на видео свою атаку на ж/д состав в Сумах

Появилось видео от первого лица, на котором российский БПЛА «Герань» атакует железнодорожный узел в Сумах. Кадры запечатлены с бортовой камеры одного из дронов, участвовавших в атаке, отмечает «Рыбарь» .

На видео можно заметить, как «Герань» уклоняется от зенитного огня украинцев, безуспешно пытающихся сбить российский дрон. После этого беспилотник подлетает к железнодорожному составу для удара, и изображение прерывается. Кадры показаны в высоком качестве.

«Рыбарь» с аудиторией свыше 1,3 млн подписчиков делает вывод, что оператор БПЛА не просто получал прямую трансляцию с «Герани», но и напрямую управлял «птицей».

«Каким образом обеспечивалась передачу сигналов — вопрос хороший. Однако технические возможности для этого есть, и определенные вещи уже испытывались некоторое время назад», — пишет канал.

Ранее в Сети опубликовали кадры удара российского БПЛА по авиабазе Украины в Кировограде. На атакованной базе ремонтировали украинские Су-27, МиГ-29, Су-25 и Су-24.

