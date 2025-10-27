Останки 32 солдат ВОВ обнаружили в Курском районе Ставрополья

Командир поискового отряда «Георгиевская крепость» Виктор Стецюк рассказал, что в Курском районе Ставропольского края были найдены останки 32 солдат, погибших во время Великой Отечественной войны, сообщает «Победа 26» .

Раскопки проводились в прошедшее воскресенье, 26 октября, близ хутора Дыдымкин, в поле. До этого на данной территории были обнаружены останки еще девяти солдат.

В поисковой операции участвовали шесть человек. Они зафиксировали слабый сигнал металлоискателя и решили выяснить причину срабатывания устройства. Работы продолжались с 6:00 до 18:00. Останки обнаружили на глубине около трех метров. Площадь раскопа составила приблизительно 3 на 3 метра.

«По нашим оценкам, там 32 человека. Вероятнее всего, это санитарное захоронение — в блиндаж после боя собрали павших. Среди них, предположительно, женщина-медсестра. Были найдены солдатский медальон и солдатская книжка. Их передали на экспертизу. Возможно, по этим данным удастся установить имена этих бойцов, а затем и остальных, кто был в этом блиндаже», — отметил Стецюк.

Командир также допустил, что количество захороненных может быть больше. Подобные ситуации уже были в практике поискового отряда.

Все обнаруженные артефакты и останки были переданы в следственные органы для проведения дальнейшей идентификации.

