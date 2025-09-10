Основы оказания первой помощи можно будет узнать 13 сентября в Раменском

Все инструкторы — участники боевых действий, не понаслышке знают, как важно знать, как сохранить жизнь себе и своему товарищу. Своими знаниями они готовы поделиться с жителями Раменского округа.

Занятие пройдет на территории бывшего санатория в п.Дубовая Роща, оно начнется в 10.00. Приглашаются все желающие. Инструкторы рекомендуют взять с собой питьевую воду и одеться по погоде.

Сбор участников тут: 55.548917, 38.310975

