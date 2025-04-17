Организации Москвы активно собирают и доставляют помощь участникам СВО

Московские организации оказывают помощь участникам специальной военной операции и предоставляют гуманитарную поддержку жителям новых и приграничных регионов, сообщает «Царьград» со ссылкой на сайт мэра и правительства Москвы.

В рамках этой помощи нуждающимся передают лекарственные препараты, предметы одежды, техническое оборудование и продукты питания с длительным сроком хранения. Поддержку оказывают с периодичностью раз в два месяца.

Большая часть столичных организаций направляет собранные товары в штабы «Москва помогает». Кроме того, они проводят мероприятия, ориентированные на реабилитацию и социализацию военнослужащих, а также организуют поездки с участием волонтеров к тем, кто находится на лечении.

Последняя партия гуманитарного груза, включающая свыше 70 различных наименований, была доставлена в марте. В медицинские учреждения было передано более 2,3 тыс. упаковок медикаментов, а также 2,3 тыс. нестерильных салфеток.

Участникам СВО также передали обогреватели, беспилотные летательные аппараты, аккумуляторы, моторное масло, антифриз и маскировочные сети. Среди отправленной одежды — балаклавы, носки, футболки, толстовки.

Помимо этого, участникам спецоперации были переданы средства личной гигиены, такие как зубные щетки и бритвенные станки, а также продукты питания длительного хранения, например, различные каши, орехи, сухофрукты в вакуумной упаковке, сухари и бутилированная питьевая вода.