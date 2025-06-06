Орден Мужества вручили участнику СВО из Солнечногорска

В центре ассоциации ветеранов СВО состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию бойцов, проявивших мужество в зоне специальной военной операции, и тех, кто оказывал им неоценимую поддержку в тылу. Награды и знаки отличия вручил глава г. о. Солнечногорск Константин Михальков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В мероприятии также приняли участие военный комиссар Солнечногорска Олег Слабоспицкий и руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Ольга Гончар.

В ходе встречи рядовой Егор Карин, участник СВО, уволенный в запас осенью 2024 года, был удостоен Ордена Мужества. Награду от Президента РФ Владимира Владимировича Путина он получил за отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга. Кроме того, Валерия Есипова, жена участника СВО, получила медаль и благодарственное письмо от командира части. Это стало признанием ее бесценной поддержки. Детям бойцов, присутствующим на встрече, глава округа также вручил подарки.

«Дети смотрят на взрослых и проникаются патриотизмом — это важный момент преемственности поколений. Такие встречи напоминают, что герои живут среди нас. Спасибо каждому, кто защищает Родину, и тем, кто ждет их дома», — подчеркнул глава г. о. Солнечногорск Константин Михальков.

Особые поздравления прозвучали в адрес Юрия Николаевича и Елены Васильевны Казаковых, отметивших 40-летие совместной жизни. Юрий Николаевич — ветеран СВО, доброволец, воевал в 2022 году, получил контузию. Ему вручили членский билет ассоциации ветеранов СВО Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», - подчеркнул губернатор.