Опубликованы кадры срыва ротации экспертов секретариата МАГАТЭ на ЗАЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз вмешались в ротацию экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, совершив удар по движущейся колонне. Соответствующие кадры появились в распоряжении ТАСС .

На опубликованном видео видно, как колонна из семи автомобилей движется по грунтовой дороге. В этот момент снаряд, выпущенный ВСУ, попадает в предпоследнее транспортное средство.

На том отрывке видео, которое есть в распоряжении журналистов, видно, что от удара машина не взорвалась и еще проехала какое-то время.

Российские военнослужащие длительное время находились под угрозой атак беспилотников и артиллерии, ожидая специалистов МАГАТЭ у Запорожской атомной электростанции. Украинские силы препятствовали проезду международных экспертов к объекту. Москва намерена предпринять исчерпывающие меры по защите ЗАЭС от возможных враждебных действий украинской стороны.

Ранее сообщалось, что сложившуюся ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.