Опубликовано видео ракетного удара по Львовской области
В ночь на 9 января Львовская область подверглась масштабной ракетной атаке. В сети появились видео, на которых зафиксированы яркие вспышки и серия мощных взрывов, сообщает Shot.
По данным местных Telegram-каналов и свидетелей, сила детонаций была такова, что толчки ощущались даже в соседних областях.
Первоначальные сообщения указывают, что характер удара напоминает применение оперативно-тактического ракетного комплекса «Орешник».
Официальные власти Львовской области сообщили о попадании в объект критической инфраструктуры.
