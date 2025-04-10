Опубликовано видео падения беспилотника в подмосковном Наро-Фоминске

сегодня в 13:26

Жители подмосковного Наро-Фоминска сняли момент уничтожения украинского беспилотника. БПЛА издалека был похож на ракету.

На записи видно, что беспилотник падал почти бесшумно. Он постепенно отдалялся от снимающих.

«Это что, ракета пошла?», — спросила женщина, снимавшая видео.

Затем воздушный объект начал снижаться.

Ранее сообщалось, что беспилотник был уничтожен в Наро-Фоминске. Очевидцы слышали громкие звуки, похожие на стрельбу.