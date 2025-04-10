Опубликовано видео падения беспилотника в подмосковном Наро-Фоминске
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Жители подмосковного Наро-Фоминска сняли момент уничтожения украинского беспилотника. БПЛА издалека был похож на ракету.
На записи видно, что беспилотник падал почти бесшумно. Он постепенно отдалялся от снимающих.
«Это что, ракета пошла?», — спросила женщина, снимавшая видео.
Затем воздушный объект начал снижаться.
Ранее сообщалось, что беспилотник был уничтожен в Наро-Фоминске. Очевидцы слышали громкие звуки, похожие на стрельбу.