Опубликовано первое видео с вернувшимися из плена российскими военными

Россия и Украина обменялись пленными военнослужащими. Минобороны РФ опубликовало первое видео, на которых запечатлены отечественные бойцы, вернувшиеся домой.

На опубликованных кадрах видно, как российские военные заходят в автобусы. Они улыбаются, а затем хлопают. Рядом дежурят машины оперативных служб, в том числе кареты скорой помощи.

«Когда я увидел российские флаги, у меня эмоции выплескивались наружу, и, можно сказать, чуть ли не лились слезы», — заявил один из освобожденных российских бойцов.

Другие военные также поделились своими радостными эмоциями. Они отметили, что с нетерпением ждут встречи с родными и близкими на Родине.

Обмен прошел по формуле «205 на 205». В результате Москва вернула 205 российских военнослужащих, а Киеву передали 205 украинских военнопленных.