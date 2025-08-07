RT запустил сайт с фото и именами украинских пленных, которых не забирает Киев

RT обнародовал полный список украинских солдат, находящихся в плену, которых Киев не желает возвращать. Сообщается, что все они были предложены для обмена, но украинское руководство выбрало других лиц.

Перечень и фотографии тысячи украинских военнослужащих можно найти на сайте 1000ua.ru.

В шапке портала размещен постер с украинскими пленными. Фото доступно для скачивания в высоком разрешении. Используя поисковую строку, пользователи могут получить информацию по каждому пленному, включая ФИО, дату и место рождения, номер воинской части, звание и позывной.

В нижней части страницы опубликовано обращение военнопленных к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, представленное на русском, украинском и английском языках.

По информации корреспондента RT Константина Придыбайло, сразу после запуска сайта, содержащего данные об 1 тысяче украинских военнопленных, от которых, как утверждается, отказался Киев, была зафиксирована массированная DDoS-атака, которая предположительно была организована на территории Украины.

«Мы запустили сайт 1000ua.ru, где собраны портреты 1 тыс. вэсэушников, от которых отказался Киев. Кого-то вычеркнули, потому что родственники другого занесли денег за своего. Кто-то выпал по какой-то другой причине. Киев выбирает: забирать / не забирать. Там же есть база с ФИО, позывными, местами службы каждого „отказника“ из 1 тыс.», — отметил Придыбайло.