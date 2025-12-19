Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии заявил, что не следит за выступлениями украинского президента Владимира Зеленского якобы с передовой. Так он прокомментировал видео, которое недавно глава киевского режима снял якобы на фоне стелы города Купянска.

«Я за этим не слежу. Он же артист, и артист талантливый. Я говорю без всякой иронии, мы знаем это еще по его фильмам в прежние времена. Поэтому здесь ничего необычного нет, но говорят, что стела-то сейчас по-другому выглядит, но дело не в этом», — сказал Путин.

Он напомнил, что стела находится где-то на расстоянии 1 км от самого города.

«Ну чего стоять на пороге-то — заходи в дом, правильно?» — с иронией сказал глава государства.

По словам Путина, что касается постановочных дел или попытки любой ценой вернуть утерянные позиции, как это делается в районе Красноармейска сейчас, то противник успеха не имеет. Проблема для ВСУ заключается в том, что в результате эффективных действий российских войск он несет серьезные потери в стратегических резервах. Их практически не остается.

Путин уточнил, что это очень существенный элемент, которой должен побуждать киевский режим решать все спорные вопросы и заканчивать конфликт мирными средствами.

