«Он глубоко подозрителен к людям»: ЦРУ составило психологический портрет Путина

Уходящий директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс рассказал, как он воспринимает президента России Владимира Путина. В интервью NPR глава спецслужбы утверждал, что российский лидер относится к людям с «глубоким подозрением» и «всегда ищет уязвимости, которыми может воспользоваться».

Бернс — бывший посол США в Москве. В 2021 году он летал в Россию, пытаясь «отговорить» власти страны от начала спецоперации на Украине, заявило издание.

По мнению Бернса, Путин также является «большим сторонником контроля». Вместе с тем директор ЦРУ полагает, что глава России удачно пользуется недостаточной численностью армии Украины, проводя спецоперацию.

В апреле Бернс заявлял, что Украина может потерпеть поражение к концу 2024 года. Руководитель разведки также говорил, что если Конгресс США не одобрит очередное финансирование помощи украинцам, то «последуют новые Авдеевки».