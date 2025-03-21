Омбудсмен Фаевская встретилась с участниками СВО в госпитале Подольска

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская и полковник юстиции, военный прокурор Военной прокуратуры Подольского гарнизона Виктор Билык встретились с участниками СВО в военном клиническом госпитале Подольска. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.

«Мы провели встречу с бойцами в военном госпитале Подольска, где также проходят лечение и медицинскую реабилитацию жители Московской области. На встрече присутствовали 20 бойцов из различных муниципалитетов Подмосковья. Мы хотели увидеть и поддержать наших ребят, поэтому привезли им небольшие сувениры и узнали о вопросах, которые их беспокоят. Мы рассказали о реабилитации и выплатах, доступных в нашем регионе, а также о том, как их можно получить. Постарались ответить на все вопросы, также взяли письменные обращения, касающиеся вопросов, которые требуют дополнительного рассмотрения», — отметила Ирина Фаевская.

В ходе встречи военный прокурор Виктор Билык рассказал о том, как и по каким вопросам можно обратиться в военную прокуратуру. Также бойцам рассказали о деятельности филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области.

«Я из Серпухова, в данный момент нахожусь на лечении с 19 февраля 2025 года. Здесь мне оказывают все возможные меры для скорейшего выздоровления. Хорошо кормят, я занимаюсь лечебной физкультурой, у меня хорошие соседи по палате. Здесь, действительно, есть возможность отдохнуть и немножко забыться от боевых будней», — поделился боец после встречи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <…> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.