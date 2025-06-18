Олег Жолобов: в Балашихе в пункте отбора бойцов созданы все условия, чтобы пойти на фронт

Кроме того, для граждан, заключивших контракт, со стороны государства регулярно появляются новые меры поддержки, как на федеральном, так и на региональном уровне.

«Что касается центра в Балашихе, то он действительно уникальный. Это говорят и те, кто там был, прошёл обучение и заключил контракт. Важно, что от того, как тебя готовят к боевым действиям, — зависит твоя жизнь, а как следствие и жизни твоих родных и близких. Как раз в Балашихе в пункте отбора созданы все условия, чтобы пойти на фронт подготовленным», — рассказал депутат.

Он подчеркнул, что с большим уважением относится к людям, которые делают этот непростой, но очень важный шаг и идут служить по контракту. Выбирают профессию защищать Родину и становятся профессиональными военными. Что касается мотивации, то в основном — это защитить близких, свои идеалы и интересы в жизни.

Олег Жолобов также рассказал, что он много встречается с семьями контрактников, а также оказывает им всевозможную поддержку, пока их герои защищают страну.

«Каждый человек, который приходит на фронт, встает в один ряд с людьми, которых раньше не знал. За „лентой“ нет денег, званий, есть дружба, взаимовыручка. Это очень важно», — поделился мнением Жолобов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.