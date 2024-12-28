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Около 400 взрывов прогремело на подконтрольной Киеву части Запорожья за сутки

Глава украинской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале заявил, что за прошедшие сутки на подконтрольной киевскому режиму территории Запорожской области прогремело около 400 взрывов.

Украинский чиновник подчеркнул, что ударам подверглись объекты в 12 населенных пунктах. Всего в регионе за сутки прогремело не менее 397 взрывов.

Федоров добавил, что в результате ударов разрушения получили несколько объектов инфраструктуры. При этом он не уточнил, какие именно.

Ранее стало известно, что объекты инфраструктуры получили повреждения после взрывов в Днепропетровской области. На территории украинского региона трижды объявлялась воздушная тревога.