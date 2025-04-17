Около 3 тыс пасхальных куличей отправят бойцам СВО из Богородского округа

Приближается главный православный праздник — Светлое Христово Воскресение. В ближайшее время на передовую бойцам СВО отправится пасхальный гуманитарный груз из Богородского округа. Около 3 тыс. освященных куличей были закуплены к Светлому Воскресенью по инициативе депутата Мособлдумы от «Единой России» Владимира Пекарева. Депутат передал куличи для военнослужащих на передовой и их родных. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сегодня Владимир Янович лично принял участие в погрузке на складе. В каждом изделии тепло сердец и забота.

«После окончания Великого Поста все приготовят для праздничного стола вкусные угощения. Мы позаботились о том, чтобы в этот особенный день защитники на фронте и их семьи ощутили радость и нашу благодарность. Срок хранения хлебобулочных изделий составляет 2 недели, поэтому до пунктов назначения они доедут свежими», — рассказал депутат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.