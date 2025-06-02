Около 10 тонн гуманитарной помощи отправили из Егорьевска

На прошлой неделе из Егорьевска в зону проведения специальной военной операции отправилась 87 колонна помощи из трех многотонников, сообщает пресс-служба администрации округа.

В составе конвоя два квадроцикла, два мотоцикла повышенной проходимости, четыре дизельных генератора для обеспечения бесперебойного электроснабжения, бензопилы для заготовки дров и выполнения инженерных задач, строительные материалы, включающие листы OSB, брус, доски, шесть рулонов сетки-рабицы для возведения защитных сооружений, фольгированный утеплитель и гидроизоляционная пленка для обустройства быта, три рулона брезента, противодроновые накидки и одеяла для защиты от непогоды и вражеских атак, широкий ассортимент крепежных изделий (гвозди, саморезы), медикаменты, продукты питания длительного хранения, а также личные посылки от родных и близких.

«Формирование этого жизненно важного конвоя стало возможным благодаря сплоченности предпринимателей Егорьевского округа и неравнодушных жителей, объединившихся в стремлении оказать поддержку нашим военнослужащим. Их вклад — это яркий пример гражданской ответственности и патриотизма», — отметил глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

Подобные конвои отправляются из муниципалитета дважды в месяц. Помимо такой поддержки в Егорьевске активно функционирует штаб помощи участникам специальной военной операции и их семьям. На базе молодежного центра «Маяк» создан центр поддержки. В нем ведут прием руководитель Ассоциации СВО м. о. Егорьевск Дмитрий Гусев и Алена Царицина, социальный координатор государственного фонда поддержки участников СВО и членов их семей по Московской области «Защитники Отечества».

Для координации усилий по поддержке семей военнослужащих создан комитет семей Воинов Отечества. Межрегиональная общественная организация молодежи «Дом» организовала сбор средств, направленных на улучшение условий жизни и быта участников СВО и их семей. За каждой семьей участника специальной военной операции закреплен персональный куратор, обеспечивающий индивидуальное сопровождение, оперативное решение возникающих вопросов и оказание необходимой помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.