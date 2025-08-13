Около 1 т гумпомощи сображи жители за три дня в ходе акции «Подольск помогает»

В ходе акции «Подольск помогает» неравнодушные жители округа, представители различных структур и комитетов привозят одежду, расходные и строительные материалы, газовые баллоны, генераторы, средства личной гигиены и необходимые медицинские препараты в Волонтерский центр на улице Ульяновых, 1. Всего в округе с 11 по 13 августа собрали около 1 т гумпомощи. Акция продлится до 15 августа, сообщает пресс-служба администрации округа.

Всю неделю неравнодушные подольчане собирают гуманитарную помощь для своих земляков и тех, кто служит с ними плечом к плечу.

В Волонтерский центр приносят все необходимое для бойцов. Здесь и продукты питания, и средства личной гигиены, и медикаменты. В отдельной коробке находятся письма от юных подольчан с теплыми пожеланиями. Волонтеры бережно сортируют принесенное.

Среди тех, кто привез груз, есть и представители администрации городского округа Подольск.

«Отмечу, что в городском округе Подольск на постоянной основе оказывают поддержку нашим ребятам, которые проходят службу в зоне специальной военной операции. На этот раз привезли продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости. Каждую заявку стараемся отрабатывать оперативно, быстро, помогаем нашим ребятам. Уверен, им все пригодится. Победа будет за нами!» — сказал замглавы округа Подольск Игорь Семенов.

Пополняются ряды ценного груза и от сотрудников отдела образования округа. Находясь на каникулах, учителя все равно оповещают родителей и детей и привозят то, что ежедневно требуется солдатам не передовой.

«Привезли гуманитарную помощь, продукты питания и многое другое. Помогаем с ребятами и с родителями, очень радеем за тех ребят, которые находятся в трудных условиях, чтобы помочь им и поднять настроение. Наши школьники часто пишут письма, рисуют рисунки», — добавила замдиректора МОУ школы Бородино г. о. Подольск Светлана Думенко.

Любой желающий может присоединиться к доброму делу и помочь тем, кто сейчас находится на передовой.

Передать гумпомощь можно в Волонтерский центр по адресу: ул. Ульяновых, дом № 1 ежедневно. Телефон для связи: 8(496)750-04-93.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда „Защитники Отечества“, и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.

В регионе продолжается набор на контрактную службу. Подробнее — на сайте контрактмо.рф.