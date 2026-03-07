Огромные пожары вспыхнули на энергообъектах в Киеве и под Днепропетровском

Масштабные возгорания охватили энергетическую инфраструктуру в столичном регионе Украины и под Днепропетровском. Пожары полыхают в том числе в Киеве, об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

В результате ночного ракетно-дронового удара по объектам, которые в своей работе задействуют Вооруженные силы Украины (ВСУ), в Киеве возникло мощное возгорание, которое, по предварительным данным, локализовано в Деснянском районе.

Представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили о поражении инфраструктурного объекта на территории Днепропетровской области, где также разгорелся крупный пожар.

В результате специалисты фиксируют сбои в электроснабжении как самого Киева, так и прилегающих к нему областных территорий.

