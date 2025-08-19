сегодня в 12:27

Ночью российские войска нанесли высокоточным оружием и ударными БПЛА удар по нефтеперерабатывающему заводу на Украине. Он снабжал топливом группировки ВСУ на Донбассе, сообщает Минобороны России.

Объект удалось поразить. Цель удара была достигнута.

SHOT пишет, что российские войска атаковали Кременчугский НПЗ. Удар был нанесен предположительно двумя ракетами Х-101, четырьмя «Искандерами» и «Геранями». Опубликовано видео из города. Над ним появилось огненное зарево.

Ранее в Сети появилось видео с последствиями ударов ВС РФ по объекту в Одессе, который связан с азербайджанской компанией SOCAR. Цель была полностью уничтожена.