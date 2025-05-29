Одинцовские волонтеры доставили 20 тонн гуманитарной помощи в зону СВО

Одинцовские волонтеры передали помощь 19 подразделениям военнослужащих, которые выполняют свои задачи на Покровском, Южнодонецком, Торецком, Часовярском, Торецком, Запорожском, Бахмутском и Новопавловском направлениях, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Наши защитники получили бронежилеты и каски, антидроновые пончо, спальные мешки, инструменты, маскировочные сети и сети для ловли дронов, газ, портативные газовые плиты, экипировку и нательное белье, воду и продукты, сладости, средства личной гигиены, медикаменты и другие необходимые товары. Также военнослужащим передали детские письма», — сообщила депутат Совета депутатов Одинцовского округа, руководитель регионального ресурсного центра «Волонтёры Подмосковья» Екатерина Скорикова.

Одинцовский пункт сбора гуманитарной помощи работает ежедневно с 9 до 18 часов по адресу: улица Маршала Жукова, д. 26 (Дом офицеров).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.