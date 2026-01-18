сегодня в 07:25

Один человек пострадал из-за атаки дрона ВСУ в Беслане

Беслан был атакован украинскими дронами. Обломки одного из них упали на жилой пятиэтажный дом. В результате пострадал один человек, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Фрагменты беспилотника упали на крышу дома. Из здания были перемещены в безопасное место 70 человек.

В результате атаки БПЛА пострадал один житель. Он госпитализирован в больницу с порезами.

Также у дома повреждена кровля, выбиты окна. На месте происшествия работают экстренные службы.

