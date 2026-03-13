Один человек погиб и один пострадал при атаке ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области в результате ударов со стороны ВСУ погиб мирный житель. Еще один человек получил травмы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел в городе Грайворон. FPV-дрон взорвался на дорожном полотне.

Мужчина с множественными травмами был доставлен в Грайворонскую ЦРБ. Однако спасти его не удалось.

«Медики делали все возможное, чтобы спасти его, но он находился в тяжелом состоянии», — рассказал Гладков в своем Telegram-канале.

В селе Грузское Борисовского округа в результате детонации беспилотника ранен еще один мужчина. С осколочным ранением колена он доставлен в Борисовскую ЦРБ. После оказания первой помощи пострадавшего переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.

