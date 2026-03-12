Один человек погиб, двое получили ранения в станице на Кубани

сегодня в 14:21

Кондратьев: человек погиб в результате удара ВСУ по объектам Краснодарского края

Дроны ВСУ ударили по гражданским объектам Краснодарского края 12 марта. В результате один человек погиб, еще двое ранены. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Атаке ВСУ подверглось сельскохозяйственное предприятие в промзоне станицы Новоминской Каневского района. Один сотрудник погиб, двое получили травмы. Их доставили в больницу. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

В сельхозпредприятии пострадали административные здания и цистерны с патокой. Также после удара начался пожар, который был ликвидирован.

Губернатор выразил соболезнования родным погибшего. Его семье, а также семьям пострадавших власти окажут необходимую помощь. Кондратьев поставил такую задачу главе муниципалитета Александру Герасименко.

На месте происшествия продолжают работу оперативные и экстренные службы.

Ночью ВСУ ударили по компрессорной станции «Турецкого потока» на Кубани. Российская ПВО не допустила нанесение ущерба объекту.

