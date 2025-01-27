Очередную партию гумпомощи собрали жители Мытищ для отправки в зону СВО

В настоящее время все наши соотечественники объединяются для помощи и поддержки российской армии, собирая гуманитарную помощь, необходимую нашим бойцам. Очередной груз для нескольких подразделений в рамках заявок от участников СВО и их семей был собран в Мытищах, сообщает пресс-служба администрации округа.

По просьбам наших защитников были приобретены средства радиоэлектронной борьбы, антидроновые ружья, маскировочные сети, дизельные генераторы, рации, аккумуляторы и другое техническое оборудование. Подготовлены в объемном количестве медикаменты, теплая одежда, предметы первой необходимости.

Не остались в стороне мытищинские юнармейцы. По просьбе группировки «Юг» ребята вместе с одноклассниками и родителями закупили музыкальные инструменты для бойцов. Они смогут поднять боевой дух и настрой наших защитников. А также юные патриоты передали продукты питания и средства личной гигиены.

«Вся гуманитарная помощь в ближайшее время будет доставлена ребятам на передовую», — сказала секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая.

Гуманитарную помощь можно оказать в местном отделении партии «Единая Россия» по адресу: ул. Мира, 37.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.