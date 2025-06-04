Очередную партию гумпомощи отправили из Солнечногорска для бойцов СВО

Ассоциация ветеранов СВО городского округа Солнечногорск передала гуманитарную помощь для бойцов. В 137-й гвардейский парашютно-десантный полк направили маскировочные сети, средства гигиены, медикаменты и медицинские халаты для военных госпиталей, а также спальные мешки, сладости и стройматериалы — все то, что очень важно и необходимо на фронте. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Благодаря руководителю АВИР «Святой Георгий» Юрию Голубеву, ассоциация ветеранов СВО Солнечногорска на регулярной основе отправляет помощь защитникам нашей Родины. Совсем скоро и этот груз поможет нашим ребятам в их нелегкой службе.

«На передовой, где каждый день проверяется на прочность, важна не только сила оружия, но и надежность тыла. Наша задача — чтобы наши защитники могли сосредоточиться на главном, чувствуя заботу и поддержку. И мы сделаем все ради нашей общей победы», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Каждый желающий может внести свой вклад в помощь бойцам, их родственникам и жителям приграничных территорий.

Сделать это можно в Центре Ассоциации ветеранов СВО по адресу: ул. Красная, д. 22А, 1 этаж (ТЦ «Солнечный»).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд „Защитники Отечества“. Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.