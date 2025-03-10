Очередную партию гумпомощи доставили из Люберец в зону проведения СВО

«Доставили очередную партию гуманитарного груза в зону дислокации наших бойцов на территории Донецкой народной республики. Вместе с руководителем Люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО Александром Кулагиным, депутатами Вячеславом Калининым и Дмитрием Коровкиным передали дополнительное обмундирование и технику, посылки из дома, письма поддержки и детские рисунки», — рассказал Владимир Волков.

Глава добавил, что в сборе гумгруза приняли участие партийцы «Единой России», депутатский корпус, предприниматели и неравнодушные жители.

«Побывали в расположении, на позициях, пообщались с бойцами — настроение у наших защитников отличное. Просили навестить родных и близких — обязательно сделаем. Военнослужащие передают большой привет родным Люберцам и благодарят каждого земляка за поддержку и добрые слова!» — заключил Владимир Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.