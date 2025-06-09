Очередной квадрокоптер передан участнику СВО из Ленинского округа

Станислав Каторов, глава подмосковного Ленинского городского округа, встретился с Петром, ветераном специальной военной операции, и его бабушкой, Клавдией Ивановной. По распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева Каторов вручил бабушке квадрокоптер, предназначенный для ее второго внука Вячеслава, который сейчас находится в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба главы муниципального образования.

«Этот квадрокоптер станет важным инструментом в выполнении боевых задач, предоставляя бойцу необходимую информацию и повышая уровень его безопасности. В ходе встречи также обсудили с Петром и Клавдией Ивановной имеющиеся проблемы и нужды. Особое внимание уделили вопросу протезирования ног для героя, который получил ранение при исполнении воинского долга. Мы окажем всемерную поддержку в изготовлении и установке современных и функциональных протезов, которые помогут бойцу вернуться к полноценной жизни», — сказал глава округа Станислав Каторов.

Во время мобилизации из семьи Клавдии Ивановны на фронт отправились два внука — Петр и Вячеслав. Петр, выполняя боевое задание, получил ранение, вследствие чего ему ампутировали обе ноги. Его брат Вячеслав также был ранен при исполнении служебных обязанностей, после реабилитации он прошел переподготовку и сейчас управляет квадрокоптерами.

«У нас очень большая семья, и любая помощь имеет огромное значение. Благодарю губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева за оказанную поддержку. Также вся наша семья выражает признательность Станиславу Каторову за передачу этого ценного гуманитарного груза. Эта встреча — еще одно подтверждение постоянной заботы о героях, отстаивающих интересы нашей страны и защищающих нас», — сказала бабушка участников специальной военной операции Клавдия Ивановна.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.