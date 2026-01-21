Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

сегодня в 18:43

Общественные организации Долгопрудного собрали для фронта более 1,2 млн руб

Общественные организации Долгопрудного провели акцию «100-рублевый марафон» и собрали для участников спецоперации более 1,2 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С начала спецоперации общественные организации Долгопрудного оказывают поддержку фронту, включая сбор гуманитарной помощи, изготовление маскировочных средств и отправку техники.

Директор Центра культурно-общественных связей Александр Донник сообщил, что в Совет общественных организаций входят 4400 человек. По его словам, 4 декабря 2025 года стартовала акция «100-рублевый марафон», а 15 января были подведены ее итоги.

В результате удалось собрать 650 555 рублей, приобрести разведывательный дрон Mavic 3 Pro стоимостью 270 000 рублей, а также продукты и средства гигиены на сумму 350 000 рублей. Общая сумма помощи составила 1 270 555 рублей.

Часть средств уже направлена на покупку мотоцикла для участника спецоперации из Долгопрудного, также приобретаются другие необходимые вещи для бойцов. В ближайшее время техника и гуманитарная помощь будут переданы воинским подразделениям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.