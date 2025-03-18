NYT: Украина боится, что Трамп отдаст Одессу России

Украинские власти боятся, что США могут поддержать вхождение Одессы в состав России, пишет американская The New York Times . Нынешняя американская администрация также давала понять, что ждет того, что после урегулирования конфликта Россия будет владеть территориями, которые сейчас контролируют ее войска.

В прошлом месяце помощники президента Украины Владимира Зеленского говорили, что их тревожит, что глава США Дональд Трамп может поддержать «другие желания». В частности, американский лидер может одобрить «планы» России на «критически важный порт Одесса», опасались в Киеве.

Издание добавляет, что «есть и другие признаки того, что Трамп готовится пойти на уступки» президенту России Владимиру Путину. Ранее Минюст США сообщил европейским чиновникам, что Вашингтон выходит из группы, расследующей ответственность за ввод войск на Украину. Белый дом также сократил работу группы «по привлечению россиян к ответственности за военные преступления».

«В совокупности эти действия являются серьезным отступлением от усилий, объявленных тогдашним вице-президентом Камалой Харрис в 2023 году <…>. Эти шаги, по-видимому, являются частью усилий г-на Трампа по облегчению достижения соглашения с г-ном Путиным», — пишет NYT.