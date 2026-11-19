Сотрудники нидерландской Destinus в 2023 году вместе с украинскими военными запускали дроны со взрывчаткой в сторону Воронежа, сообщает «Царьград» со ссылкой на NRC.

Согласно расследованию газеты NRC, первые модели беспилотников испытывали в июне 2023 года в районе Харькова. В тот же период дрон атаковал многоэтажный дом в Воронеже. Пострадали три человека.

После просмотра записей удара сотрудники Destinus предположили, что в дом мог попасть их аппарат. Однако приведенные данные не доказывают его причастность к атаке. Впоследствии беспилотник получил статус проверенного в боевых условиях.

Destinus заявила газете, что занимается технической поддержкой, а не военными операциями. Компания поставляет дроны на Украину с 2023 года: за это время их количество выросло с десятков до тысяч.

Весной Минобороны России опубликовало адреса украинских и совместных предприятий, выпускающих дроны и комплектующие. В список вошли два филиала Destinus в нидерландском Хенгело.

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