Новый проект «Мама, Я — актер» запустили в Клину для детей участников СВО

Волонтеры Подмосковья из числа мам и жен участников СВО организовали в Клину тематический досуг детям из семей участников СВО — проект «Мама, я — актер». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ребята каждую пятницу играют, рисуют, изготавливают макеты кукол для кукольного театра, репетируют сказки по ролям и просто весело проводят время.

Занятия проводит опытный педагог. Активисты местного отделения партии «Единая Россия» передали в дар детям развивающие массажные коврики.

К участию в проекте приглашают детей дошкольного и младшего школьного возраста. Их ждет физразминка, занятие «Создаем сказку»: настольный кукольный театр», а завершится мероприятие чаепитием.

Место проведения: Клинский Центр «Защитники Отечества» по адресу: г. Клин, улица Мечникова, д. 14. Начало в 18:00. Вход свободный.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.