Новые партии гуманитарного груза доставят матери участников СВО из Подольска

сегодня в 06:49

Еще две партии гуманитарной помощи отправили из Подольска для участников СВО, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Из волонтерского центра на улице Ульяновых передали медикаменты, маскировочные сети, индивидуально-перевязочные материалы, перчатки, станки, бензопилу, газовые баллоны, средства личной гигиены, батарейки, рулоны пленки, термобелье, балаклавы, окопные свечи и кондитерские изделия.

Мать бойца СВО, который служит в мотострелковых войсках, Елена Воротыло уже в четверг доставит вещи адресатам.

«Сейчас очень необходимы маскировочные сети, газовые баллоны и лекарства», — сказала Воротыло.

Во время второй отгрузки жена участника СВО с позывным «Егерь» забрала строительные материалы, продукты быстрого приготовления, аккумуляторную болгарку, перфоратор, витамины и одежду. К концу текущей недели гуманитарный груз доставят на передовую.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.