Новую партию гумпомощи отправили в зону проведения СВО из Солнечногорска

Жители Солнечногорска собрали необходимые вещи для отправки в зону проведения СВО. В погрузке гуманитарной помощи приняли участие первый заместитель главы округа Солнечногорск Кирилл Типографщик и активисты местного отделения Молодой гвардии. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По поручению главы округа Солнечногорск Константина Михалькова сбор организовали в Едином центре поддержки участников СВО и их семей. В Херсонскую область отправили продукты питания, медикаменты, термобелье, предметы первой необходимости.

«Помимо груза, также передали письма с тёплыми словами поддержки от наших школьников, родных и близких бойцов. Сбор гуманитарной помощи осуществляем на регулярной основе. Верим в наших ребят и ждем их с победой», — подчеркнул первый заместитель главы г. о. Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Каждый житель округа может внести свой вклад в помощь бойцам и их родственникам. Сделать это можно в Едином центре поддержки и оказания юридической помощи участникам СВО (ул. Красная, д. 22А, 1 этаж), волонтерских и общественных организациях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.