Новую меру поддержки введут в Подмосковье для участников СВО с 1 июля

В Московской области реализуются 29 различных региональных мер социальной поддержки участников специальной военной операции и их семей, которые охватывают широкий спектр направлений, включая выплаты, льготы, программы обучения, трудоустройства, реабилитации и многое другое. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«С 1 июля введем новую меру поддержки — ежегодную выплату на оплату услуг такси для участников СВО и их детей-инвалидов. Эта мера поддержки коснется бойцов, передвигающихся на креселе-коляске или с помощью протеза, а также полностью утративших зрение. Мы понимаем, насколько важно обеспечить доступность передвижения для наших защитников и их семей», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Выплату сможет получить участник специальной военной операции, имеющий 2 или 3 степень ограничения способности к самостоятельному передвижению, либо 3 степень ограничения способности к ориентации.

Оформить выплату также могут семьи участников специальной военной операции, в которых воспитывается ребенок-инвалид.

В ведомстве уточнили, что выплата будет предоставляться раз в год и ее размер составит 24 тысячи рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд «Защитники Отечества». Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.