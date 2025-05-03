Новороссийск отражает комбинированную атаку дронов и морских беспилотников
В Краснодарском крае сбитые БПЛА спровоцировали пожары
В Темрюкском районе Краснодарского края зафиксированы два возгорания, вызванные падением обломков уничтоженных беспилотников, сообщил оперативный штаб Кубани,
Пожары оперативно локализованы, информация о пострадавших уточняется.
Параллельно в акватории Новороссийска силы ПВО и береговой обороны отражают комбинированную атаку — в небе уничтожено несколько украинских БПЛА, на водных подступах к порту ликвидированы безэкипажные катера, заявили в мэрии Новороссийска.
Судоходство в порту временно ограничено, гражданское население проинформировано о мерах безопасности.
Ранее ВСУ атаковали Крым и Ростовскую область.