Новороссийск отражает комбинированную атаку дронов и морских беспилотников

Пожары оперативно локализованы, информация о пострадавших уточняется.

Параллельно в акватории Новороссийска силы ПВО и береговой обороны отражают комбинированную атаку — в небе уничтожено несколько украинских БПЛА, на водных подступах к порту ликвидированы безэкипажные катера, заявили в мэрии Новороссийска.

Судоходство в порту временно ограничено, гражданское население проинформировано о мерах безопасности.

Ранее ВСУ атаковали Крым и Ростовскую область.