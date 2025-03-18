Новая партия гумпомощи передана из Серпухова участникам СВО

Из городского округа Серпухов была отправлена очередная партия гуманитарной помощи для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в Курской области, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Груз будет доставлен руководителем Центра гражданско-патриотической работы «Серпухович» Даниилом, который с января текущего года служит в данном регионе с января как доброволец.

В сборе гуманитарной помощи приняли участие жители округа,

администрация, Единый центр поддержки участников специальной военной операции, волонтёрские объединения и студенты Губернского колледжа. Каждый понимает, насколько важна для героев гумпомощь и как весточки из дома греют душу защитникам.

Для военнослужащих активисты собрали: маскировочные сети, накидки, тактические аптечки, продукты длительного хранения, медикаменты и инструменты.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.