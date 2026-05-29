«Нигде он не служит, п******* он»: Мурад Легенда не уехал на СВО

41-летний блогер и боец поп-ММА Мурад Легенда (настоящее имя — Исрапил Рамазанов) на самом деле не отправлялся в зону СВО. Такое мнение выразили его друзья, сообщает Mash .

Герой знаменитого мема про такси «Яха, Баля!» две недели назад отдыхал с друзьями в Москве. По их словам, оттуда он уехал в Махачкалу.

Приятели блогера считают, что он обманул про поездку в зону СВО, чтобы «хайпануть». Также они считают, что он мог туда поехать максимум только ради того, чтобы снять видеоролики.

Ранее Мурад Легенда заявил, что отправился в зону СВО. По его словам, он принял это решение несколько месяцев назад. Мужчина рассказал, что проходит подготовку и вскоре отправится на передовую.

