«Ничего интересного»: Небензя о сигналах команды Трампа по Украине

Команда избранного президента США Дональда Трампа делает некие сигналы относительно ситуации на Украине, но на данный момент для России в них нет ничего интересного. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, пишет ТАСС .

«Это какие-то неоформленные, неясные сигналы о готовности к чему-то. Часто мы слышим слово „заморозка конфликта“», — рассказал дипломат, подчеркнув, что Россия не планирует замораживать конфликт, она готова его завершить при определенных условиях.

По словам Небензи, на данный момент для России нет ничего интересного в тех сигналах, которые делают США.

По его мнению, на Украине тоже стали часто говорить о каких-то договоренностях, но эту информацию совсем невозможно воспринимать серьезно.

Небензя напомнил, что Россия уже неоднократно говорила о готовности завершить конфликт, но этот вопрос тормозится украинским лидером Владимиром Зеленским, который откладывает момент переговоров. Но чем дольше он тянет, тем условия будут для него хуже, считает российский дипломат.