Никакие схемы заморозки украинского конфликта Россию не устроят, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, его слова приводит RT.

Позицию Киева он назвал возможной «дымовой завесой» перед очередной эскалацией, как это было с нападением ВСУ на курское приграничье.

«Мы на примере с Минскими соглашениями сполна убедились в том, что ни Западу, ни тем более киевской хунте нельзя верить, и хорошо понимаем, что цель этого упражнения — дать киевскому режиму столь необходимую передышку на поле боя», — сказал дипломат.

Нежелание Киева двигаться к миру проявилось в отказе от предложения Венгрии о рождественском прекращении огня, добавил Небензя.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "бесноватым» киевский режим из-за отказа Украины поддержать инициативу рождественского перемирия.