Неприхотливая птица: военкор Коц рассказал о московском беспилотнике «Бумеранг»

Московский БПЛА «Бумеранг» — неприхотливая птица, которой легко управлять. Еще она практичная и работает с искусственным интеллектом, сообщает в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

Беспилотник дает возможность уничтожать важные объекты и цели. В том числе речь идет и о тех из них, которые прикрыты системами радиоэлектронной борьбы противника.

У московских беспилотников-камикадзе высокая грузоподъемность. При этом сами БПЛА имеют легкую массу. Они могут переносить сильный заряд, который позволит уничтожить бронированную технику, укрепления противника.

Беспилотник «Бумеранг» выпускается серийно. На него можно установить отдельный модуль с искусственным интеллектом. Он даст возможность атаковать противника в десятках километров в тылу в автоматическом режиме.

Ранее сообщалось, что в России создали дрон с полностью российским полетным контроллером.