Немецкое СМИ Deutsche Welle* переврало заявление официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой. Журналисты издания написали, что она якобы «раскритиковала призывы посла ФРГ в РФ Александра Ламбсдорфа к миру», но это не соответствует действительности, сообщает пресс-служба МИД России .

Немецкий дипломат во время рождественского концерта призвал к миру на Украине, поскольку «умирают солдаты с обоих сторон». Особенно, по его мнению, важно сделать это во время рождества.

Захарова написала, что Ламбсдорфу нельзя забывать — Германия участвует в конфликте на Украине. Она помогала свергнуть предыдущие власти страны в ходе «майдана» и поставляет оружие Киеву.

Также президент Украины Владимир Зеленский отказался от рождественского перемирия. Еще Киев не хочет садиться за стол переговоров.

Но журналисты Deutsche Welle* проигнорировали эти тезисы. Вместо этого в заголовке публикации в Telegram-канале они написали «Посол Германии призвал к миру. МИД России раскритиковал его речь».

Ранее Захарова сказала, что Трамп стал символом надежды на прекращение беспредела.

*СМИ признано в России иностранным агентом.