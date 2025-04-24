Некоторым мобилизованным незаконно присваивают статус СОЧ, заявили в Госдуме

В зоне спецоперации на Украине сохраняются случаи, когда российских военных неправомерно объявляют самовольно оставившими часть (СОЧ) и лишают выплат, заявил депутат Госдумы Максим Иванов в своем Telegram-канале . По его словам, в таких ситуациях армейцам перестают платить довольствие, хотя они продолжают воевать на фронте.

Иванов отметил, что порой военным, пытающимся узнать причины невыплаты зарплаты, отвечают, что им присвоен статус СОЧ.

В качестве примера законодатель привел недавний случай, когда мобилизованному из Нижнего Тагила Дмитрию В. не выдавали зарплату с июня 2024 года. Бойцу также был присвоен статус самовольно оставившего часть, хотя военная прокуратура подтверждала неправомерность такого решения.

«Со слов матери бойца, даже после первого ответа надзорного ведомства, подтвердившего неправомерность приказа по СОЧ, ее сына в аэропорту в момент прибытия в отпуск встретили компетентные органы и отвезли в комендатуру, где, правда, после проверки документов никаких претензий к участнику СВО не высказали и доставили домой», — рассказал Иванов.

После второго ответа надзорного ведомства, вновь подтвердившего неправомерность приказа о наделении бойца статусом СОЧ, вопрос удалось решить.

Иванов также рассказал о другом военном из Новоуральска, которому год не платили довольствие и отказывали в выплате за ранение. Все это время военный сражался на передовой и вновь был ранен.

«Направил материалы в военную прокуратуру ЦВО. Ответа пока нет. Но одно из предположений: парню неправомерно присвоили статус СОЧа. Вижу хорошо знакомые характерные признаки проблемы. Через месяца-полтора получу ответ от надзорного ведомства и посмотрим, прав ли я был», — добавил народный избранник.

Депутат обратил внимание, что проблема с неправомерными приказами по СОЧ не является системной. Вина за это лежит на отдельных невнимательных должностных лицах из военных частей, считает Иванов.

«Но подчеркну: проблема не системная, это отдельные случаи», — написал депутат Госдумы.