Не может получить паспорт: бойца СВО из Бразилии могут депортировать из РФ
31-летний бразилец из Сан-Паулу с испанскими корнями столкнулся с угрозой выдворения из России. Несмотря на то, что он учился в РФ, женился и ушел добровольцем на СВО, российский паспорт все равно получить не может, сообщает Mash.
Бразильский доброволец СВО уже несколько раз подавал заявку на получение российского паспорта, но постоянно получает отказ. Тот факт, что он учился в России, женился, после чего в браке родилась дочь, а когда началась СВО — ушел добровольцем, никак не помогает.
Мужчина рассказал, что в период пандемии коронавируса был вынужден уехать в Бразилию, но потом вернулся в РФ, так как хотел жить именно в этой стране. В рамках СВО он участвовал в боевых действиях в ДНР, включая операцию в Авдеевке.
На данный момент у бойца действующая виза, но без паспорта его положение остается шатким – его могут выдворить. Мужчина хорошо говорит на русском языке, мечтает получить паспорт, чтобы подписать контракт с Минобороны. Однако многочисленные попытки легализоваться, даже с помощью юриста, пока безуспешны.
Адвокат Николай Литвинов рассказал, что уже обращался в администрацию президента РФ, его перенаправляли в соответствующее подведомство в МВД, но в итоге тоже приходил отказ.
«Формальные отписки, не конкретизированы, что конкретно надо сделать. Истекла периодизация. Сроки визы истекли, и пришлось ему возвращаться в Бразилию», — рассказал Литвинов.