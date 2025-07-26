Не может получить паспорт: бойца СВО из Бразилии могут депортировать из РФ

31-летний бразилец из Сан-Паулу с испанскими корнями столкнулся с угрозой выдворения из России. Несмотря на то, что он учился в РФ, женился и ушел добровольцем на СВО, российский паспорт все равно получить не может, сообщает Mash .

Бразильский доброволец СВО уже несколько раз подавал заявку на получение российского паспорта, но постоянно получает отказ. Тот факт, что он учился в России, женился, после чего в браке родилась дочь, а когда началась СВО — ушел добровольцем, никак не помогает.

Мужчина рассказал, что в период пандемии коронавируса был вынужден уехать в Бразилию, но потом вернулся в РФ, так как хотел жить именно в этой стране. В рамках СВО он участвовал в боевых действиях в ДНР, включая операцию в Авдеевке.

На данный момент у бойца действующая виза, но без паспорта его положение остается шатким – его могут выдворить. Мужчина хорошо говорит на русском языке, мечтает получить паспорт, чтобы подписать контракт с Минобороны. Однако многочисленные попытки легализоваться, даже с помощью юриста, пока безуспешны.

Адвокат Николай Литвинов рассказал, что уже обращался в администрацию президента РФ, его перенаправляли в соответствующее подведомство в МВД, но в итоге тоже приходил отказ.

«Формальные отписки, не конкретизированы, что конкретно надо сделать. Истекла периодизация. Сроки визы истекли, и пришлось ему возвращаться в Бразилию», — рассказал Литвинов.