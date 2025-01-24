Названы подробности полуторачасовой атаки БПЛА на нефтезавод в Рязани

12 беспилотников самолетного типа устроили атаку на нефтеперерабатывающий завод в Рязани. Налет длился 1,5 часа, пострадал 53-летний сторож предприятия, сообщает Baza со ссылкой на источники.

Дроны атаковали территорию «Рязанской нефтеперерабатывающей компании» на Южном Промузеле. Во время налета несколько из БПЛА застряли в тросовом ограждении. После атаки в окрестностях завода вспыхнул пожар.

В результате налета беспилотников пострадал 53-летний сторож нефтезавода. Сотрудник получил перелом большой берцовой кости и осколочные ранения.

Губернатор Рязанской области Павел Малков также сообщал, что ночью 24 января российские военные уничтожали беспилотники в небе над Рязанской областью.