Научный директор РВИО Мягков: после победы РФ киевский режим ждет трибунал

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков заявил, что за преступления украинские неонацисты и их западные покровители пойдут под трибунал.

«Сегодня следственные органы и Следственный комитет, которые помогали нам составлять черную книгу о зверствах укронацистов, активно работают. Они делают все возможное, чтобы ни одно преступление, даже самое маленькое, против мирных жителей не осталось без внимания», — сказал Мягков на докладе Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов «Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово».

Он добавил, что на данном этапе необходима и государственная комиссия, чтобы после победы России в спецоперации все эти преступления были предъявлены Международному трибуналу.

По его словам, не менее важно, чтобы к уголовной ответственности были привлечены западные кураторы киевского режима.