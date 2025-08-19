НАТО и ЕС определят численность контингента украинских вооруженных сил, а также численность армии, пишет ТАСС .

Министр обороны Украины ранее заявлял, что украинцам не стоит ждать демобилизации даже в случае заключения мирной сделки.

«Денис Шмыгаль (министр обороны Украины — ред.) добавил, что вопрос о том, будет ли армия в 1 млн или 800 тыс., или будет иметь другое количество, сейчас просчитывается», — рассказал собеседник агентства.

Как он отметил, ведутся переговоры с партнерами о численности контингента украинских вооруженных сил, необходимого для надежной защиты восточного фланга Европы и НАТО.

18 августа в Белом доме состоялась встреча Трампа и Зеленского, в которой в том числе участвовали европейские лидеры. Стороны обсуждали гарантии безопасности для Киева.

Во время этой встречи Трамп звонил российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы обсудить возможность организации переговоров между российским президентом и Зеленским, а также последующую трехстороннюю встречу с участием РФ, США и Украины.