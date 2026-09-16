«Настоящий мужчина»: Алаудинов сообщил о смерти генерал-майора Антона Груниса
Заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов сообщил о смерти командира 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии генерал-майора Антона Груниса с позывным Грозный.
Алаудинов отметил, что Грунис был одним из самых уважаемых генералов, человеком с непоколебимыми принципами, настоящим мужчиной и истинным офицером.
«Ушел героем, выполнившим свой священный долг! Выражаю искренние соболезнования родным и близким Антона!» — написал Алаудинов в Telegram-канале.
Грунис — выпускник Суворовского училища в Казани. Он принимал участие в боевых действиях в Чечне, Южной Осетии и Сирии. Успехи командира ни раз отмечал президент России Владимир Путин.
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