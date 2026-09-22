Наро-Фоминские казаки доставили гумгруз бойцам на передовую

Казаки ХКО «Таманец» и команда ZOV «Поддержим наших» доставили гуманитарный груз военнослужащим Таманской и Кантемировской дивизий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Казаки ХКО «Таманец» и команда ZOV «Поддержим наших» доставили очередной гуманитарный груз бойцам подразделений Таманской и Кантемировской дивизий.

В состав помощи вошли FPV-дроны, детекторы дронов «НАБАТ», мониторы, 3D-принтер, источники питания, шанцевый инструмент, бензопилы, шуруповерты и гайковерты. Также военнослужащим передали маскировочные костюмы, тактические аптечки, расходные материалы и влажные салфетки, необходимые в полевых условиях.

По словам участников команды, поездка была непростой, однако все поставленные задачи выполнены. Организаторы поблагодарили жителей, которые помогают собирать гуманитарную помощь для бойцов на передовой.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.